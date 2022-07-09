Рустам Минниханов встретился с лидером КПРФ Зюгановым

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем ЦК КПРФ, руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает сегодня, 9 июля, пресс-служба президента РТ.

Зюганов и Минниханов поговорили о социально-экономическом развитии Татарстана, о том, как живет татарстанское отделение КПРФ и подняли вопросы сохранения советского наследия.

Минниханов отметил, что в Татарстане берегут историю: отремонтирован дом-музей Ленина в Казани, культурно-досуговый комплекс им. В.И. Ленина, экспозиция в Ленино-Кокушкино, отреставрирован памятник В.И. Ленину в центре Казани.

В свою очередь Зюганов поблагодарил президента РТ за внимательное отношение к вопросам сохранения истории. Кроме того, лидер КПРФ вручил Минниханову памятную медаль "В ознаменование столетия образования СССР", а также одноименную памятную монету.

Геннадий Зюганов приехал в Татарстан на два дня. Он намерен посетить КФУ, дом-музей Ленина, остров-град Свияжск и принять участие в празднике чувашской культуры в Алькеевском районе РТ.