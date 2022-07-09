Узел будет разрублен: Глоба пообещал двум знакам Зодиака избавление от запутанных проблем с 10 июля

Советский и российский астролог, публицист Павел Глоба, создавший собственную Академию астрологии и написавший множество книг, скорректировал свой прогноз на июль 2022 года, отметив, что два знака Зодиака смогут избавиться от запутанных и давних проблем, не прилагая к этому почти никаких усилий. В этом им помогут Уран и Нептун, действие которых на определенные созвездия будет благоприятно для последних.

Овен

У Овнов наконец решится некая ситуация, которая не давала спокойно жить в последние недели и, казалось, не имела определенного выхода. Ничего делать не придется. Решение после 10 июля придет само собой, его могут подсказать со стороны, ситуация внезапно может разрешиться самым неожиданным, но благоприятным образом. Избавившись от проблемы, Овен получит возможность посвятить конец месяца личной жизни, путешествиям, построению самых радужных планов.

Водолей

Водолей сможет увидеть, как легко решается его финансовая проблема, которая казалась довольно запутанной. Помогут близкие, родственники, друзья, весь мир настроится на то, чтобы помочь Водолею освободиться от тягот материальных и посвятить себя высокому, творчеству, самосовершенствованию. Никаких особых усилий от представителей знака не потребуется, просто с 10 июля, считает Глоба, все будет развиваться само собой благоприятно для знака.