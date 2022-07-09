Востоковед рассказал, что может теперь ждать убийцу экс-премьера Японии Абэ: незавидная участь

Убийцу бывшего премьера Японии Синдзо Абэ может ожидать смертная казнь. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

Востоковед, пишет РЕН ТВ, пояснил, что смертная казнь в Японии разрешена, как и во многих других странах Азии. В Японии приговоренных к ней казнят через повешение.

"Будет проверяться и психическое состояние человека. Приговор зависит от совокупности разных факторов. Но не исключаю, что ввиду высокого резонанса может быть предложено наказание в виде смертной казни", – сказал востоковед.

Накануне 41-летний Ямагами Тэцуя напал на бывшего премьера страны во время уличного митинга в Наре. Он дважды выстрелил в политика из самодельного пистолета, а потом пояснил, что сделал это, поскольку был недоволен политикой Абэ.

Врачи боролись за жизнь экс-премьера, но он скончался.

Синдзо Абэ – японский государственный и политический деятель. Председатель Либерально-демократической партии (57 и 63 по счету). Занимал пост премьер-министра Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах – проработал дольше всех на данном посту в истории страны.