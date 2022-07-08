В регионах Приволжья набирает популярность POS-кредитование от Сбербанка

За пять месяцев 2022 года жители девяти регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком» смогли осуществить желанную покупку товаров или услуг на общую сумму более 290 млн рублей. В количественном выражении этот показатель увеличился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный сервис привлекателен не только для покупателей, но и для продавцов, ведь позволяет значительно увеличить продажи и получить дополнительную возможность для развития своего бизнеса. Всего по регионам обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка к сервису подключены более 3,5 тысяч партнеров и их число регулярно увеличивается.

Что касается Республики Татарстан, то использование сервиса «Покупай со Сбербанком» за пять месяцев 2022 года в количественном выражении выросло в 2,0 раза, по объемам – в 2,3 раза: с 38 млн в 2021 году – до почти 88 млн по итогам аналогичного периода 2022 года. Количество партнеров с POS-кредитованием от Сбербанка в Республике Татарстан достигло порядка 500.

В перечень топ-5 сфер, осуществляющих кредитование в точках розничной торговли, входят магазины электрооборудования для дома, мебели, обуви, автомобильных аксессуаров, сотовых телефонов и сопутствующих товаров.

POS-кредитование (Point Of Sale — с англ. «пункт продажи») — это выдача кредита на определённые товары непосредственно в торговых точках – на маркетплейсах, интернет-площадках или на кассах торгового центра, магазина. Удобство сервиса в том, что клиенты Сбербанка могут прямо в момент совершения покупки оформить заявку, получить рассмотрение запроса и подписать документы онлайн без участия в процессе сотрудников или партнёров банка. Весь процесс занимает несколько минут. Этот вид кредитования Сбербанк внедрил летом 2020 года.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Для покупателей такой способ получения кредита уже стал таким же привычным, как оплата картой, а наши бизнес-клиенты могут сократить свои расходы на организацию работы кредитного эксперта в собственных торговых точках. Для приобретения понравившегося товара клиенту нужно иметь при себе только банковскую карту. Рассмотрение заявки занимает не более двух минут. Преимущества получают все участники сделки — и продавцы, и покупатели. Также нужно отметить, что весь процесс полностью безбумажный, что позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.