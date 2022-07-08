Генерал МВД призвал не жалеть жителей Казани, обокравших мать погибшего на Украине военного

Телефонные аферисты в Казани обворовали мать павшего на Украине бойца на 12,7 миллиона рублей. В эту сумму попали и пособия, и выплаты по потере сына. Четверо жителей Казани были задержаны полицейскими. Ситуация прогремела на всю Россию и никого не оставила равнодушным.

"Если мошенники знали о том, что обворовывают мать солдата, погибшего на Украине – это должно квалифицироваться как отягчающее обстоятельство", – заявил генерал МВД Владимир Ворожцов.

Отставной генерал-майор полиции потребовал применить к четверке аферистов самые строгие нормы закона.

Циничное преступление не должно предполагать никаких оправданий действий мошенников, квалифицировать статью следует с максимальной строгостью, считает он.