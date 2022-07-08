Путин заявил, что Россия «пока еще ничего не начинала» на Украине, Песков объяснил, что это значит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, что сейчас Россия в спецоперации на Украине задействует лишь незначительную часть своего потенциала. Так он ответил, когда его попросили пояснить, что имел в виду Путин, когда заявил, что Россия «пока еще ничего не начинала» на Украине.

"Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции", — ответил Песков.

Накануне, на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций президент указал, что сейчас слышны разговоры, что Россию хотят победить на поле боя. Он предложил всем желающим попробовать это сделать.

"Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", — сказал Путин.