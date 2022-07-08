На TikTok подали в суд после смерти семерых детей, которые участвовали в опасном челлендже

На TikTok посыпались судебные иски от родителей семерых детей, которые погибли, выполняя популярный в соцсети опасный челлендж. Об этом рассказало издание The Verge.

Речь идет о так называемом "блэкаут челлендже". Всем погибшим было 10-14 лет. Жили ребята в Италии, Австралии, США.

Родители обвиняют соцсеть в том, что она знала о существовании опасного конкурса с 2021 года и не пыталась препятствовать его популяризации. Более того, утверждается, что TikTok часто добавлял видеоролики с "блэкаут челленджем" в рекомендации малолетних пользователей.