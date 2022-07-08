Первый пошел: сегодня из Казани отправится на Украину именной батальон «Алга»

Сегодня, 8 июля, из Казани отправится в зону СВО на Украину именной батальон "Алга", состоящий из добровольцев-татарстанцев. Контрактники уже закончили оформление и получили обмундирование.

По данным "Татар-Информ", добровольцам выдали два вида формы - летнюю и зимнюю, ботинки, нательное белье, носки, ремни, плац-палатки, полотенца и головные уборы.

Каждый получил разгрузочный и бронежилеты, шлемы, противоосколочные очки, наколенники, налокотники и пенки.

Кроме того, добровольцам на месте службы отправят квадрокоптеры, генераторы и многое другое.

Напомним, именные добровольческие батальоны "Алга" и "Тимер" будут иметь свои отличительные знаки и шевроны.