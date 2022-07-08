Семейный праздник с новыми традициями

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Семья — самое важное, что есть в жизни человека, её смысл. Ради наших близких мы добиваемся успехов и стремимся изменить мир к лучшему. Когда любимые рядом, есть стимул жить, творить и побеждать. Мы живём бесценными моментами, когда можем быть со своей семьёй.

С каждым годом День любви, семьи и верности - праздник, который с этого года стал общегосударственным, становится всё популярнее среди жителей Республики Татарстан. В этот день мужчины делают предложение руки и сердца, а влюбленные эту красивую дату выбирают для своей свадьбы.

Мы спросили татарстанцев, какие сюрпризы приготовили они своим половинкам на этот день.

Рамиль Набиуллин, 43 лет: «На работе я провожу большую часть времени и из-за разъездного характера работы вернусь домой поздно. Я люблю баловать жену своими кулинарными шедеврами, но в этот раз не получится. Надеюсь, меня выручит доставка с помощью Delivery Club: закажу ужин в любимом ресторанчике, найду романтический фильм на Okko или подборку любимых композиций на Звуке. Уверен, мы прекрасно проведем время.»

Фарид Сабирзянов, 56 года: «Мы с супругой две недели были загородом, а как раз в этот день возвращаемся в Казань. В магазин сходить не успеем, т.к. приедем только во второй половине дня. Поэтому закажем все необходимые продукты в СберМаркете – это доставка продуктов на дом, которую мы освоили недавно и сейчас пользуемся достаточно часто. В телефоне выбираем, что нужно, указываем к какому времени привезти и получаем, все свежее, а цены бывают даже дешевле. А еще есть удобная опция: когда ты знаешь, что будешь готовить, приложение может составить сразу список продуктов, чтоб ничего не забыть. Потом мы вместе с супругой приготовим праздничный ужин и порадуем им наших детей и внуков».

Радик Валеев, 29 лет: «К сожалению, в этот день мы с семьей будем не вместе – уезжаю на стажировку. Но я постараюсь удивить жену и дочку: уже оформил букеты из ромашек – символов праздника, их привезет курьер, а также заказал в Самокате их любимое мороженое и различные вкусняшки, которых там много, составил в Звуке плей-лист из любимых песен, а дочке еще заказал на СберМегаМаркете куклу Эльзу из ее любимого мультфильма, которую доставят прямо домой. Кстати, большую часть покупки я оплатил бонусами СберСпасибо.

Сегодня сервисы доставки товаров, готовых блюд или продуктов значительно облегчают жизнь современного человека. Особенно, в случае сильной загрузки на работе или не возможности быть вместе с близкими в праздничный день.