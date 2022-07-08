Житель Казани изнасиловал 8-летнего сына своей сожительницы: что решил суд?

В Казани суд признал виновным 43-летнего местного жителя. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

По сообщению республиканского управления СКР, осенью прошлого года мужчина остался с 8-летним сыном своей сожительницы наедине. Воспользовавшись отсутствием женщины, он совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера.

Мальчик молчать не стал и обо всем рассказал родному отцу, с которым мать в разводе. Мужчина и обратился в полицию.

Суд приговорил обвиняемого к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.