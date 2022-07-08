Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пропала без вести

Уже на протяжении нескольких месяцев бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина не появляется в социальных сетях. Ее поклонники не на шутку обеспокоены этим, ведь Алиса - тяжелобольная женщина, пишет портал Woman.ru.

Ранее Алиса заболела сифилисом, из-за чего у нее провалился нос, но она продолжала активно вести социальные сети, информировать о своем состоянии. На публике Алиса тоже не появляется. 25 июня ее сын получал аттестат, но даже на это значимое для семьи событие Казьмина не явилась.

Дочери женщины от Аршавина находятся с бабушкой, матерью Алисы Натальей Сарычевой.