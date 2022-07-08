Проживавшая в Татарстане красотка завоевала титул «Миссис Вселенная»

Анна Кудрявцева-Сирадзе, которая ранее проживала в Набережных Челнах, завоевала титул "Миссис Вселенная". Конкурс прошел в Сеуле (столица Южной Кореи). Девушка представила на нем Грузию.

В финал прошли 110 участниц. Возрастной регламент предусматривал участие девушек и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, являющихся мамами. На кону стояли престижная победа, солидное денежное вознаграждение, роскошный отдых по призовой путевке и множество рекламных контрактов, а также другие сюрпризы.

Анна родилась на Ставрополье. Потом с матерью переехала в Татарстан. А вскоре судьбе завела ее в Петербург, где она нашла мужа. Но первый брак распался. Сейчас красавица замужем во второй раз, у нее есть 11-летний сын.