Кадыров возглавил ТОП-100 самых влиятельных мусульман России: а где Минниханов?

Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил рейтинг 100 самых влиятельных мусульман России, сообщает "Бизнес Онлайн". Он стал невероятно популярен, поскольку активно освещает события спецоперации на Украине. К тому же Кадыров - единственный российский мусульманин, который вошел в ТОП-500 влиятельных мусульман мира.

В тройке лидеров оказались председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Попали в рейтинг и женщины: так, на 46-ой строчке расположилась министра культуры Чечни Айшат Кадырова.