«Мы Vaс ждали!»: В Казани встретили росгвардейцев, вернувшихся со спецоперации на Украине

Колонну транспорта с бойцами Росгвардии, участвовавшими в СВО на Украине, в Казани встречали на Кремлевской дамбе. Молодые волонтеры, активисты "Молодой Гвардии", юнармейцы встречали их флагами и приветствиями. У многих были плакаты с надписями: "Мы Vaс ждали!". Все это время проезжающие автомобилисты приветствовали российские флаги сигналами и махали руками.

Росгвардейцы вернулись домой сегодня, их встречали все районы, начиная с Буинска и заканчивая центром Казани.

Три фуры с литерами "Z", два автобуса и 6 пассажирских "КАМАЗов" с сотнями бойцов вернулись домой, выполнив поставленные задачи.