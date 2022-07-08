21-летняя девушка умерла после того, как ее укусил в лоб комар

Жительница города Бери-Сент-Эдмундс, графство Суффолк, Великобритания, скоропостижно скончалась после того, как комар укусил ее в лоб, пишет Independent.

21-летняя пилот-стажерка Ориана Пеппер не заметила, как насекомое ее укусило, и только потом врачи установили, что комар занес в организм девушки тяжелую инфекцию, которая распространилась на ее мозг.

"Инфекция попала под кожу Орианы в результате укуса насекомого. После этого она проникла в сонную артерию на шее и привела к бактериальной эмболии в ее мозге", — пояснил врач. Он подчеркнул, что ранее никогда не сталкивался с подобными случаями.