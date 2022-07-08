Российский президент Путин предложил Западу попытаться победить Россию на поле боя

На Западе нередко звучат фразы, что они хотят победить Россию на поле боя.

В таком случае им и правда стоит попробовать - так отреагировал президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, все к этому и идет", — сказал глава государства на встрече с лидерами думских фракций.