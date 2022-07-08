В Японии совершено дерзкое покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ

В японском города Нара совершено покушение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Во время его выступления на митинге в него выстрелили. Сейчас Абэ в больнице, сообщает NHK.

Задержан и стрелявший в политика - 41-летний местный житель. Установлено, что он произвел выстрелы Абэ в спину из дробовика.

По данным полиции, которые приводит NHK, у бывшего премьер-министра остановка сердца, его транспортировали в больницу на вертолете. По словам одного из правительственных чиновников, Абэ в тяжелом состоянии.

Абэ занимал должность премьера с 2006 по 2007-й и с 2012 по 2020-й, пробыв на этом посту дольше других за всю историю страны. Свой уход в 2020 году он объяснил проблемами со здоровьем.