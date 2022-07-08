Ничего святого: в Казани задержаны мошенники, обобравшие мать военного, погибшего на Украине в СВО

Сотрудники полиции в Казани оперативно задержали четверых телефонных мошенников, которые подозреваются в циничном хищении денег, включая пособия, у матери погибшего в ходе СВО на Украине военного. О задержании сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В мае неизвестные позвонили матери погибшего военного и заявили, что являются сотрудниками Банка России. Отметили, что случилась утечка ее данных и нужно застраховать ее счета. Несколько дней они руководили женщиной: она снимала деньги, переводила мошенниками, всего у нее забрали более 12,7 миллиона рублей.

В эту сумму вошли выплаты членам семей погибших военных, личные сбережения потерпевшей, а также деньги, взятые в кредит. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

"Полицейские задержали в городе Казани четырех местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения" — рассказала Волк.

Она добавила, что задержанные организовали в арендованной квартире настоящий штаб. Из него они координировали операции по обналичиванию и переводу денег. При обыске стражи порядка нашли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.

Расследование дела продолжается.