Миссия выполнима: Глоба назвал три знака Зодиака, на которые ляжет особая ответственность с 8 июля

Астролог Павел Глоба предупредил об особенной ответственности, которая ляжет на плечи трех зодиакальных представителей в период с 8 июля по 15 июля 2022 года. Влияние Луны на них будет таким сильным, что изменений в жизни не избежать, но они будут полезными и созидательными.

Телец

Тельцов в указанный период с 8 июля ожидают известия о близких или родных. Новости удивят, и, вероятно, порадуют Тельцов, принесут позитивные изменения в их семейную жизнь. Радость заставит Тельца изменить свои планы, возможно, придется отправиться к родне. Если близкие попросят о помощи, предупреждает Глоба, постарайтесь сделать все, чтобы оказать ее. Сейчас, в период лунного влияния, это крайне важно.

Рак

Раков ожидает известие, касающееся работы. Вероятно, добавится обязанностей, новых дел, на плечи Рака ляжет большая ответственность. Но это, считает астролог, с лихвой компенсируется финансовой выгодой в самом обозримом будущем. Не бойтесь ответственности - сейчас у вас все получится наилучшим образом и поможет продвинуться по карьерной лестнице, заработать авторитет и уважение среди коллег.

Скорпион

Скорпионы столкнутся с ответственностью иного толка: кому-то из близких, друзей, знакомых очень понадобится ваша поддержка и помощь. Отказывать нельзя, а лучше даже самому предложить ее. И тогда, хоть забот прибавится, душевное спокойствие Скорпиона будет восстановлено. Его ждет гармоничный период, если избавиться от эгоизма и посвятить себя окружающим.