В Татарстане отец 20 детей решил сам восстановить мечеть, в которой в молодости танцевал

Мусульманский активист Ансар Мулюков взялся за восстановление мечети в своем родном селе Аксу Буинского района Татарстана. Во времена СССР тут был клуб, и молодой Ансар ходил сюда на танцы.

"Мечеть была построена более 100 лет тому назад. В 70-х годах мы ходили сюда на танцы. Сейчас здание заброшено", – рассказывает он.

Идею воссоздать историческую мечеть поддержали местные жители, в числе которых 95-летний отец Ансара.

Ансар Мулюков – известная личность не только в Буинском районе, но и во всей республике. Он является основателем Соборной мечети и медресе Буинска. Примечательно, что в свои неполные 60 лет Мулюков содержит большое домашнее хозяйство и является отцом 20 детей, пишет IslamNews.