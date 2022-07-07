Погодный кошмар: синоптики рассказали, каким будет август и чего ждать от погоды

Российские синоптики дали долгосрочный прогноз на август и предупредили о "погодном кошмаре". Погодным кошмаром они назвали аномальное для конца лета явление, которое будет зарегистрировано в нескольких регионах РФ.

Температуры воздуха будут значительно ниже климатической нормы. В частности, в ПФО вообще будет холодно. В Казани температура в начала августа опустится до 14 градусов, что считается аномальным.

Также, по прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, холоднее обычного в августе будет на востоке центра и юга страны, а также на юге Урала.

Холода придут и на север, там лето фактически завершится с началом августа.