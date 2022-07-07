Адская жара и не только: синоптики предупредили об экстремальной погоде в Татарстане 8 июля

В предстоящую пятницу, 8 июля, в Татарстане синоптики пообещали экстремальную погоду: будет очень жарко, к тому же прогремят грозы с сильным ветром.

Как сообщает республиканский Гидрометцентр, в течение дня будет переменно-облачно. В ночное время осадков не ожидается, однако днем прогремят грозы, пройдут дожди. Во время этих событий сила ветра может достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем поднимется до 27-32 градусов выше нуля.

Жарко будет и в Казани - днем до 30-32 градусов, ночью - до 17-19 градусов выше нуля. Также в столице Татарстана днем ожидается сильная гроза со шквальным ветром.