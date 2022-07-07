Фотостудия уволила гея из Казани: теперь профессиональное сообщество призывает бойкотировать ее

Фотограф из Казани Глеб Сентябрь был уволен из фотостудии, в которой работал, по причине его нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он поведал в социальных сетях.

По словам Глеба, руководство сослалось на религиозные аспекты и Бога.

Казанца решил поддержать фотограф Данил Головкин, который поделился своей историей сотрудничества с фотостудией:

"До этого случая мы часто снимали в ОПШН и 16 июля я даже собирался принять участие в благотворительном фестивале", — отметил он. Молодой человек объявил, что после этой ситуацией с увольнением не придет в фотостудию.

Многие фотографы, модели и блогеры также встали на защиту гея-фотографа и призвали бойкотировать работу фотостудии, прекратить с ней сотрудничество.

"Такое отношение к сотрудникам кажется нам неприемлемым", — заявили представители The Blueprint, цитирует "Инказан".

Сама фотостудия пока не дала официальных комментариев по поводу случившегося.