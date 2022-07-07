Власти Татарстана высказались о платных участках Вознесенского тракта

Пресс-секретарь Президента Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова на брифинге 7 июля заявила, что решение о введении платных участков Вознесенского тракта еще не было принято.

"Говорить об эксплуатации объекта до его сдачи еще крайне рано. Нужно сначала построить дорогу, и потом уже будут рассматриваться варианты того, как она будет эксплуатироваться", — отметила Галимова.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию, в которой говорилось, что на выезде из Казани будут построены платные участки автомагистрали, которые будут дублировать уже имеющиеся выезды из города.