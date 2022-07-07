Полицейский вместе с семьей пять часов пытал пенсионерку, пытаясь заставить ее подарить им квартиру

В Иркутске сотрудник полиции вместе с семье похитили 83-летнюю пенсионерку. Женщина приходилась им родственницей, но отказывалась подарить свою квартиру. И тогда бабушку решили пытать с пристрастием, сообщает Mash.

Пенсионерка шла из аптеки вместе с внуком. По пути встретили ее сына с детьми. Сын-полицейский затолкал мать в машину, его жена начала требовать отдать им бумаги на квартиру.

Привезли бабушку домой, пытали пять часов: били по голове и смеялись. От пережитого у пенсионерки случился микроинсульт. Потом ее отвезли обратно.

В полицию на мучителей заявил внук старушки, который видел, как ее пихали в автомобиль. Проводится доследственная проверка.