Мир перевернется: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которых с 8 июля ждут судьбоносные известия

С 8 июля 2022 года крутые изменения жизненной линии ждут два знака Зодиака, считает советский и российский астролог Павел Глоба. Основатель собственной Академии астрологии в Москве уверен, что влияние Урана и Луны будет сильным в отношении представителей двух созвездий, а потому именно им стоит готовиться к невероятным, фантастическим известиям, которые и запустят череду изменений судьбы.

Овен

Овны получат известие издалека. После этого им сильно захочется бросить все и отправиться туда, откуда получено известие. Не спешите, говорит Глоба, закончите важные дела здесь, не оставляйте ничего недоделанным, и только потом принимайте решение о поездке, переезде, путешествии или командировке. Полученные вести в любом случае внесут в жизнь Овнов большие изменения, и многое придется корректировать, но это - исключительно к лучшему, уверяет астролог.

Лев

Львы могут получить с 8 июля и в последующие дни известие делового характера: с работы или нового места работы, деловое предложение, открывающее совершенно новые перспективы перед представителями знака. Не исключены известия из официальных органов: судов, полиции, социальных ведомств. Глоба советует не волноваться: ничего страшного не случится, просто давнее дело сдвинется с мертвой точки.