Художник Никас Сафронов заявил о серьезной болезни Аллы Пугачевой

Художник Никас Сафронов является еще и близким другом певицы Аллы Пугачевой, а потому его заявление о болезни Примадонны вызвало эффект разорвавшейся бомбы.

Как сообщает "Пятый канал", Сафронов заявил, что после отъезда Аллы Борисовны из России в Израиль, ее здоровье сильно нарушено: эмоциональное состояние Пугачевой сказалось на ее общем физическом состоянии, она больна.

Никас отметил, что Алла сильно переживает всю ситуацию вокруг Украины, вокруг имени ее мужа Максима Галкина. Все, что касается России, не может не волновать певицу, отметил художник. Сейчас Примадонна начала очень болезненно реагировать на критику в свой адрес со стороны бывших поклонников.