Сбербанк запустил сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения

Сбербанк запустил в интернет-банке СберБизнес сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН). Он доступен клиентам банка в четырёх субъектах РФ, в которых проводится эксперимент ФНС по внедрению специального налогового режима: в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан.

С помощью сервиса Сбербанка предприниматель может подать заявление для перехода на АУСН, получать информацию о налоговых начислениях и оплачивать их в несколько кликов. Кроме того, сервис позволяет возложить на банк часть функций налогового агента, например, при исчислении налога на доходы физических лиц за своих работников. Сумму налога ФНС России назначит самостоятельно на основании данных, переданных банком или налогоплательщиком через кассу или личный кабинет.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Мы предлагаем своим клиентам отличный сервис, который позволит применить новый режим налогообложения: почти полностью отказаться от отчётности, а в отдельных случаях и от услуг бухгалтера и кадрового работника, а также сэкономить за счёт нулевых ставок по страховым взносам. Внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения — важный шаг, который поможет небольшим компаниям снизить издержки.»

С 1 июля 2022 года возможностью применения АУСН могут воспользоваться вновь зарегистрированные организации и индивидуальные предприниматели в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. С 1 января 2023 года такая возможность появится и у остальных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в регионах эксперимента.