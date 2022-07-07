Локоны на продажу: на 11-летнюю девочку на улице набросились и отрезали роскошные волосы

В Тюмени странное дело расследуют полицейские: на 11-летнюю девочку с шикарными волосами до середины бедра прямо на улице напал незнакомец. Мужчина отрезал девочке волосы и с ними скрылся.

Мама ребенка обратилась в полицию. Сотрудники выясняют, какой был мотив у человека, который напал на школьницу. Сама мать убеждена, что мужчина продал волосы дочери - это стоит довольно дорого.

До этого случая школьница говорила подругам, что хочет подстричься. Однако сделать ей это запрещала мать.

Могла ли девочка отрезать волосы сама, а родительнице обставить все как похищение - выясняют полицейские.

"Мы сходили на место, где это произошло, и нашли там часть ее прядок. Видимо, этот человек их выронил, когда убегал. Она даже не может рассказать, как это произошло, — у девочки шок. Отрезали где-то 60–70 сантиметров волос. Я думаю, что это было сделано с целью наживы", — объяснила 72.RU Наталья Шутова, мать девочки.