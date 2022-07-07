В Татарстане придумали, как поднять рождаемость на селе: и это не то, что вы подумали

Госсовет Татарстана выступил с предложением к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Оно, как полагают в Татарстане, должно помочь поднять рождаемость на селе.

Чтобы в сельской местности охотнее рожали, татарстанские депутаты предложили по всей России ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка женщинам до 35 лет.

В Татарстане такая практика реализуется с 2018 года. Сельским жительницам в возрасте до 25 лет за первенца платят 50 тысяч, если до 29 лет женщина рожает третьего ребенка, она получает еще 100 тысяч рублей.

Статистика показывает, что такая мера поддержки помогает поднять рождаемость на селе.

"Потому предложили увеличить данный возраст хотя бы до 35 лет, как в законе о молодежи", - заявила депутат республиканского Госсовета, руководитель объединения женщин-депутатов "Мэрхэмэт-Милосердие" Алсу Набиева.