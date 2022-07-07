Изнасиловавший и убивший пятилетнюю девочку педофил назвал свой приговор слишком жестоким

Денис Герасимов - педофил, похитивший, изнасиловавший и убивший пятилетнюю девочку в Костроме - назвал вынесенный ему приговор слишком жестким. И он, и его подельник получили пожизненные сроки.

Герасимов, по данным РЕН ТВ, попросил, чтобы его приговор пересмотрели. Он считает, что суд просто обязан учесть, что он раскаялся и принес извинения родственникам изнасилованного и убитого им ребенка.

Также педофил заявил, что ему 45 лет, и здоровье оставляет желать лучшего, а потому пожизненный срок, считает он, слишком суровая мера для него.

Суд в Костроме приговорил 44-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова к пожизненному сроку.

В январе 2022 года мужчины похитили пятилетнюю девочку у Дома культуры, где работала ее мама.

Преступники привели девочку в старое общежитие, где изнасиловали и убили. Тело несовершеннолетней обнаружили в этой комнате в сумке. Мужчин разыскали и предъявили им обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве, в зависимости от роли каждого.

Известно, что Герасимова ранее привлекали за изготовление детской порнографии и педофилию, а Беляков был судим за кражу денег с банковского счета.