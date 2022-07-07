Победители забирают все: Павел Глоба назвал 3 знака зодиака,для которых июль 2022 года будет удачным

Астролог и публицист Павел Глоба предсказал, что для трех знаков зодиака второй летний месяц сложится наилучшим образом.

Рак

Представители этого знака будут купаться во внимании окружающих. Это даст свои результаты: успех в любовной сфере, повышение на работе, вдохновение в творчестве. Это добавит Ракам сил, заставит поверить в себя и воплотить в жизнь новые проекты.

Дева

Родившимся под этим созвездием в июле все двери окажутся открытыми. Их успехи по достоинству оценят на работе, а домашние не оставят без внимания их старания и заботу. Девы отыщут баланс между двумя этими сферами и даже будут саморазвиваться.

Весы

«Главное понятие июля для Весов - "выбор". Карьерное продвижение, обретение семьи, решение финансовых проблем - все это будет зависеть от них. Астролог спрогнозировал, что представители знака сумеют правильный выбор. В июле у Весов будет много энергии для воплощения своих планов.