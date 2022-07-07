Детская шалость привела к трагедии: 8-летнюю девочку ударило током, когда она обливалась из шланга

В Приморье попытка школьницы освежиться в жару привела к необратимой трагедии. 8-летняя девочка скончалась от удара током во дворе одного из жилых домов, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следствие выяснило, что несколько детей обливались водой из шланга, который был прикреплен к электрическому насосу. Внезапно одна из девочек получила смертельный разряд. Это могло произойти из-за плохой изоляции оборудования для подачи воды.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Следователи допрашивают свидетелей, назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз.