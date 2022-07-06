Ранили в сердце, потеряла много крови - была на волоске от смерти: Отец ударил ножом 11-летнюю дочь

В Подмосковье врачам удалось спасти 11-летнюю девочку, которую ранили в сердце. Ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, с проникающей колото-резаной раной груди и ранением правового желудочка.

Из-за травмы пациентка потеряла 600 мл крови. Ее экстренно прооперировали и ушили рану, подключили к искусственной вентиляции легких. Состояние удалось стабилизировать. Для наблюдения ее перевели в другое медучреждение. Сейчас ее состоянию ничего не угрожает, передали в Минздраве региона.

Тем временем в местном Следкоме сообщили, что ребенка ранил ее собственный отец. Гражданин одного из соседних государств ударил ее ножом в грудь, будучи пьяным. Далее мужчина сам отвез дочь в больницу на такси. Его арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование уголовного дела контролирует городская прокуратура.