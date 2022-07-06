Избивали, связывали её верёвкой, а рот заклеивали скотчем: Мать вместе с отчимом истязали дочь

В соцсетях получила резонанс информация о жительнице Казани, которая издевалась над своей 10-летней дочерью. В истязаниях принимал участие и ее муж. Родной отец ребенка подавал в суд на установление места проживания ребёнка. Однако он был на стороне женщины.

Пару дней назад мужчина приехал домой к девочке забрать ее на выходные и наткнулся на страшную картину: ребенок был весь в побоях. Отцу несовершеннолетняя рассказала, что мать вместе с отчимом регулярно избивали ее. Когда она начинала плакать, ребенка связывали верёвкой, а рот заклеивали канцелярским скотчем и держали так до тех пор, пока он не успокоится.

По факту инцидента проведена проверка и возбуждено уголовное дело. Местная прокуратура передала материалы дела в Следственный комитет региона, передает Татарстан-24.