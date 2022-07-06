Ушел под воду, пока его пасынка тащили на берег: Отчим спас тонущего мальчика ценой своей жизни

В Красноярском крае 50-летний мужчина утонул, пытаясь спасти своего пасынка. Он не смог справиться с сильным течением реки, передает местный Следком.

Семья отдыхала на берегу реки Ангара. Жена с сыном зашли в воду, чтобы искупаться. Мужчина ждал их на берегу.

Внезапно обоих в воде стало уносить течением. Женщина смогла выбраться на берег, а 9-летнего мальчика уносило все дальше. Отчим ребенка бросился его спасать. Мужчина добрался до пасынка и направился обратно, держа его. Однако течение оказалось сильнее.

Отдыхавшие рядом очевидцы подбежали на помощь и помогли ребенку выбраться на сушу. А мужчину спасти не удалось - он ушел под воду. Позже его тело нашли спасатели.

Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.