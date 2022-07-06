Осторожно, предательство!: Павел Глоба назвал 2 знака зодиака, которые могут быть обмануты в июле

Астролог Павел Глоба обозначил июль порой конфликтов. Он отметил, что представителям двух знаков зодиака следует быть осторожнее - их в этом месяце могут обмануть или предать.

Львы

Родившиеся под данным знаком должны быть внимательны к своему окружению. Речь идет как о старых друзьях, так и о новых знакомых. Среди них могут быть те, кто затаил обиду. Неудивительно, ведь Львы часто бывают несправедливы в словах и поступках. Напряженным окажется первая половина месяца. После 15 июля риск предательства будет снижаться. Однако это не знак для пренебрежения людьми.

Скорпионы

Скорпионам не следует слепо доверять новым знакомым. Среди посторонних могут таиться мошенники. Для этого знака зодиака июль 2022 года — месяц большого риска стать жертвой обманщика или мошенника. Из-за этого нужно быть внимательнее к деньгам, повременить с вложениями. Обман не исключен и со стороны близких.