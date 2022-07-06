СберРешения запустили аутсорсинг бухгалтерии для нового налогового режима АУСН

СберРешения запустили комплексное обслуживание по бухгалтерскому, налоговому, кадровому учету и расчету заработной платы для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые выберут АУСН.

1 июля в России стартовал новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Эксперимент АУСН пройдет с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года и будет доступен предпринимателям в четырех субъектах Российской Федерации (Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан). Выбрать АУСН смогут все новые индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные с 1 июля 2022 года, а с 1 января 2023 года добровольный переход смогут осуществить все остальные ИП и юридические лица. Бизнес на АУСН освобождается от страховых взносов за сотрудников, деклараций и налогового учета. В частности, отменяются 10 форм налоговой отчетности и отчетности в фонды.

Специалисты СберРешений возьмут на себя ведение кадрового администрирования в полном соответствии законодательству, оформление первичной документации, и сдадут обязательные формы отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат. Помимо этого, рассчитают заработную плату, надбавки, премии, пособия и больничные выплаты сотрудникам, отправят расчетные листки. Стоимость услуг составляет от 6 800 рублей в месяц (НДС включен). Более подробная информация представлена на сайте компании.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«В Татарстане более 165 тысяч предпринимателей и из них порядка 70 тысяч обслуживается в отделение «Банк Татарстан». Мы имеем возможность оценивать запросы бизнеса изнутри, понимая, что волнует предпринимателей сегодня. Внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения — как раз тот шаг, который поможет небольшим компаниям снизить издержки и воспользоваться всеми преимуществами применения нового режима налогообложения».