Обретут силу бури: Глоба предупредил два знака Зодиака, что с 6 июля им стоит следить за словами

С 6 июля наступает особенный космический период, когда Уран будет воздействовать на два знака Зодиака особенно сильно, а это означает что им в первую очередь следует внимательно относиться ко всему, что они озвучивают, говорят. Каждое слово сейчас может обрести силу бури, каждое слово может стать и разрушительным, и волшебным, исцеляющим. Такой эффект продлится до 10 июля 2022 года. Два знака должны с сегодняшнего дня до конца недели следить за каждым своим словом, считает советский и российский астролог Павел Глоба.

Лев

Огненный знак редко выбирает выражения, но сейчас следует приложить все усилия, чтобы не бросаться пустыми обещаниями и беспочвенными обидными оскорблениями. Первые могут привлечь в вашу жизнь большой ворох проблем, они потянут за собой нежелательные последствия. О данных вами пустых обещаниях никто не забудет, вы испортите репутацию. Вторые могут стать причиной очень серьезного конфликта, даже если грубое словцо было брошено Львом в шутку.

Весы

Весам стоит внимательно оценивать все, чего они желают другим вслух. Сейчас, под действием Урана, слова Весов могут как помочь человеку, если были сказаны с добром и от души, так и навредить, если злые Весы, например, бросились проклятием. Избегайте любого негатива в словах. Не поддерживайте такие разговоры в коллективе, не ругайтесь ни на кого сами. Астролог советует постараться видеть в каждом что-то хорошее, и тогда легче будет контролировать себя с 6 по 10 июля.