Сказочно: Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака большую удачу в делах с 6 июля

Советский и российский астролог Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака сказочную удачу в делах с период с 6 по 16 июля 2022 года. Удачное расположение планет, влияющих на знаки, поможет родившимся под ними реализовать все задуманное без преград и препятствий.

Рак

Раки могут начинать новые проекты, менять работу, искать подработку, заключать договоры, проводить сделки, в том числе и крупные: все это будет удачным, никаких преград знак не встретит на своем пути. Астролог советует быть сосредоточенными, поскольку потеря контроля над ситуацией может все испортить. Если намечены судебные разбирательства, то Ракам в них также повезет.

Дева

Девы с 6 июля поправят свое финансовое положение, смогут отдать долги и отложить на важные для себя цели. У представителей знака пройдут успешные переговоры, вероятны новые, интересные идеи, которые при реализации помогут Девам хорошо заработать и получить глубокое моральное удовольствие. Если Дева планировала что-то менять в личной жизни, период с 6 по 16 июля также будет максимально благоприятным для этого.