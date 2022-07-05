Госсовет Татарстана решил запретить продажу подросткам зажигалок и энергетиков

В Татарстане депутаты Госсовета хотят запретить продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Запрет предлагается ввести для всех торговых учреждений и установить ответственность за нарушение правила.

Законопроект подготовлен депутатами, среди его авторов - заместитель председателя ГС РТ Юрий Камалтынов, председатель комитета Госсовета республики по соцполитике Светлана Захарова, зампред комитета ГС РТ по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Продавцам-нарушителям за нарушение этих запретов предлагается установить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Изменения в законодательство не потребуют дополнительных расходов из бюджета РТ, говорится в законопроекте.