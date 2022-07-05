Япония не хочет вывозить из России за собственный счет тела своих погибших при кораблекрушении

В конце апреля японское судно KAZU 1 с десятками пассажиров, в том числе и детьми, потерпело крушение между японскими и российскими территориями. После к Кунаширу прибило тела двух погибших. Еще одно тело чуть позже было обнаружено на побережье Сахалина.

Россия предложила японскому гражданскому судну зайти в порт Южно-Сахалинска, чтобы забрать тела погибших японцев для отправки их на родину. Однако Япония отклонила предложение, но выступила со встречным предложением - Россия должна впустить на свою территорию японские военные суда.

Это неприемлемо, а потому тела так и остаются в РФ. Япония за свой счет вывозить сограждан не хочет. Не исключено, что погибших японцев придется похоронить в России.