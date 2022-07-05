Военком Татарстана рассказал, как служат в именных батальонах «Алга» и «Тимер»

Военный комиссар Республики Татарстан генерал-майор Сергей Погодин рассказал, как служат татарстанцы в именных национальных батальонах "Алга" и "Тимер".

Формируются оба батальона исключительно из жителей Татарстана. Задумка в том, что уроженцы одной малой родины знают друг друга, лучше понимают друг друга и смогут "плечом к плечу встать в строй".

Сейчас сформирован "Алга", формирование "Тимера" продолжается. В течение месяца добровольны проходят обучение - вспоминают армейские навыки, изучают новое вооружение, подтягивают боевое слаживание. Потом они отправятся на Украину, в зону проведения СВО.

Если бойцы именных батальонов покажут себя достойно, то смогут рассчитывать на получение статуса ветеранов боевых действий. Им также будут положены все установленные в этом случае законом льготы.