Всем на зависть: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которым с 5 июля будет фантастически везти

Советский и российский астролог, публицист Павел Глоба считает, что с 5 июля под влиянием Луны и Меркурия два знака Зодиака смогут рассчитывать на действительно фантастическое везение буквально во всем.

Близнецы

Близнецам удача улыбнется в любом начинании: в личной сфере, в работе, в финансовых вопросах, в отдыхе. Что бы ни делал представитель знака в период с 5 по 15 июля, его будет сопровождать удивительное везение. Астролог советует быть внимательнее: когда так везет, это не остается без внимания со стороны завистников и недоброжелателей, они могут активизироваться.

Скорпион

Для Скорпионов наступает потрясающий период, он продлится с 5 июля по 20 июля. За эти дни можно многое успеть, ведь Скорпионы - и мужчины, и женщины - будут успешны на все 100%. Везение будет сопровождать представителей знака в любых делах. Наиболее успешны будут Скорпионы-финансисты, юристы, управленцы, также удача улыбнется Скорпионам в творческих профессиях. Астролог советует максимально использовать этот период, чтобы исполнить заветное желание.