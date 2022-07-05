В Татарстане шиномонтажник в пылу ссоры разбил клиенту машину колесным диском

Работник шиномонтажа в Набережных Челнах разбил клиенту машину в ходе конфликта, сообщил Telegram-канал «Подъем».

В процессе бурного выяснения отношений шиномонтажник схватил диск от авто и им разбил боковое и лобовое стекла машины клиента, а потом пошел за инструментом и побежал за клиентом, с которым у него возникли разногласия.

По версии сотрудника шиномонтажа Эдуарда, спор возник из-за домкрата. Клиенты попросили устройство, чтобы поменять колеса, но пользовались им неправильно. Тогда Эдуард сделал им замечание, после которого началась словесная перепалка и драка.

В полицию участники инцидента не обращались.