Ахмат-сила: Кадыров показал пародийное видео, в котором Зеленский подписывает акт о капитуляции

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародию на президента Украины Владимира Зеленского после сообщения об оттеснении украинских сил из Луганской народной республики. В ролике украинский лидер якобы подписывает акт о безоговорочной капитуляции. Ролик появился в телеграм-канале Кадырова.

"Я, действующий президент Украины, (...) соглашаюсь на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, которые сейчас находятся под украинским командованием", — сказал актер в образе Зеленского.

В конце "Зеленский" говорит, что "Ахмат-сила", на что Кадыров реагирует благодушно и одобрительно.

В подписи к посту Кадыров уточнил, что видео помогли снять пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), а также блогер под ником Вус КомикадZe (настоящее имя — Максим), который сыграл роль украинского лидера.