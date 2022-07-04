Страшные кадры: женщина бросила собаку-инвалида в ветлечебнице и сбежала, пес пытался ползти за ней

Невероятно циничный случай произошел в Тюмени и стал известен всей стране. Сотрудники ветклиники рассказали историю и показали страшные, душераздирающие кадры. На днях в клинику с собакой-таксой пришла женщина. У собаки отказали ноги.

Она оставила питомца у стойки регистрации и сбежала. Ее пытались догнать, но хозяйка собаки села в авто и быстро скрылась. Пес, несмотря на отказавшие конечности, изо всех сил пытался ползти за хозяйкой, безуспешно.

Пока пес остается в клинике. Потом, вероятно, его поместят в приют.