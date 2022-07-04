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IKEA заявила о старте распродажи товаров со складов в Казани
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14:51, 27.05.2022
И масло поменяют, и двигатель починят: где казанцам делать ремонт, если не разбираешься в машинах
06:00, сегодня
Просто космос: Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака стремительный рост доходов в июле 2022
05:00, сегодня
Медики рассказали, о какой смертельной опасности предупреждает женщину боль в пояснице
13:43, 14.04.2022
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Акула в Хургаде напала еще на одну туристку: женщина погибла
15:12, 03.07.2022
Малыш утонул в карьере, полностью заполненном водой
09:44, 11.03.2022
Импортозамещение на полную: казанцы разобрались, как обойтись без Икеи
15:05, 03.07.2022
Министр обороны Шойгу доложил Путину о полном освобождении ЛНР
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Круче блокбастера: ГИБДД Казани поделилась роликом о своей работе
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Житель Челнов пришел в гости к другу и обнаружил его мертвым
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В Набережных Челнах на пожаре пострадали двое подростков
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12:44, 03.07.2022
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00:01, 03.07.2022
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Фото: kostroma.mk.ru

Тропическое испытание: в Татарстан придет жара с дождями

04.07.2022, 08:20 32 prokazan.ru
В Республике Татарстан на наступившей неделе установится жаркая погода с дождями. Об этом предупредили синоптики республиканского Гидрометцентра.
Сегодня, 4 июля, ожидается небольшой дождь, но сильный и порывистый ветер. Днем будет до 24 градусов тепла.
 
Во вторник, 5 июля, синоптики прогнозируют сухую и жаркую погоду. Ночью столбики термометров покажут +6..+11 градусов. Днём жителей республики ожидает до +28.
 
По прогнозам синоптиков, среда, 6 июля, в Татарстане обещает быть без осадков. Ночью прогнозируется +6..+11 градусов. Днём потеплеет до +24.
Погода Татарстан
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01:00, 28.06.2022
Полиция проводит проверку из-за страшного танца подростка на могилах
00:01, 28.06.2022
Женщину-парикмахера задушили прямо на рабочем месте
20:00, 27.06.2022
Воспользовался тем, что взрослых не было: 31-летний мужчина надругался над 9-летней девочкой
19:00, 27.06.2022
Российские военные ударили по Киеву четырьмя ракетами
16:18, 27.06.2022
Вывезли в гаражи и надругались:Экс-полицейские попали в колонию за изнасилование уроженки Казахстана
15:22, 27.06.2022
Двухлетний ребенок погиб из-за внезапно взорвавшегося в квартире телевизора
14:22, 27.06.2022
Молодая мать убила шестимесячного ребенка метким броском на диван
14:16, 27.06.2022
Невиданная жестокость: Парень заколол девушку-инвалида, ударив ее почти сотню раз
14:05, 27.06.2022
Проводница не выдержала и напала на школьников, которые отправились к морю
13:58, 27.06.2022
Средневековье: неизвестные раздели мужчину догола и приковали его к светофору в центре города
13:48, 27.06.2022
«Фейерверк негативных эмоций»: Женщине пробило грудь выпущенной петардой
12:09, 27.06.2022
Школьнику разорвало половину лица в клочья после взрыва электронной сигареты
12:01, 27.06.2022
В Следкоме опровергли заявление директора Шатунова о возбуждении дела против врачей скорой помощи
11:32, 27.06.2022
Повернул не туда: На мотокроссе гонщик влетел в толпу во время заезда
10:47, 27.06.2022
День рождения совпал с днем смерти: 2-летний именинник свалился с 18-го этажа – исход летальный
10:45, 27.06.2022
Против медиков скорой помощи возбудили дело из-за смерти Юры Шатунова
08:16, 27.06.2022
Вдова заживо сгоревшего дальнобойщика сама нашла виновника и наказала
07:59, 27.06.2022
В Кремле рассказали, могут ли Россию вообще отключить от интернета
07:41, 27.06.2022
Bloomberg объявил, что в ночь на 27 июня в России наступил дефолт
05:00, 27.06.2022
Собирался домой с женой и дочкой: Фельдшер утонул в реке, спасая тонувшую девушку
04:00, 27.06.2022
Задыхался в воде 6 минут,но никто не спас: 13-летний мальчик утонул после спуска с горки в аквапарке
19:00, 26.06.2022
Известны самые бюджетные направления для туристов в России: Казань – среди них
17:23, 26.06.2022
Прерванная романтика: Молодой человек уронил свою девушку с моста в канал
13:56, 26.06.2022
Лучше места не нашел: Мужчину подозревают в развращении 14-летней девочки – это случилось в подъезде
01:00, 26.06.2022
Тело 21-летнего парня нашли под мусорным баком в самом центре города
12:08, 25.06.2022
Рукодельный парень сделал пневмопушку и обстрелял из нее телефонами исправительную колонию
11:59, 25.06.2022
Фанатка набросилась на певицу MakSim на концерте в Екатеринбурге
10:13, 25.06.2022
Тренер по вольной борьбе вытащил из горящей машины шесть человек
09:22, 25.06.2022
Медиков скорой помощи проверят на халатность после смерти Юры Шатунова
01:00, 25.06.2022
Медведев припомнил дипломатам Германии блокаду Ленинграда
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Сбербанк с 1 июля введет комиссию за переводы на карты других банков через их приложения
19:52, 24.06.2022
Кому-то не угодили: Коттедж, в котором находилась многодетная семья, забросали коктейлями Молотова
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Избили и изнасиловали мужчины почти вдвое старше: Над 19-летней надругались ее сожитель с другом
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Взял нож, ударил им жену и ушел пить дальше: Мужчина признался в убийстве супруги из-за ее упреков
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Нет, вам нужен парк и точка: Казанку около Чаши намерены засыпать, несмотря на протесты горожан
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Колол ножом,как сумасшедший: Пьяный мужчина убил годовалого внука своей сожительницы из-за его плача
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Золотые унитазы - теперь не редкость: В Казани резко подорожала сантехника, цены шокируют
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Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью