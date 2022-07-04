Тропическое испытание: в Татарстан придет жара с дождями

В Республике Татарстан на наступившей неделе установится жаркая погода с дождями. Об этом предупредили синоптики республиканского Гидрометцентра.

Сегодня, 4 июля, ожидается небольшой дождь, но сильный и порывистый ветер. Днем будет до 24 градусов тепла.

Во вторник, 5 июля, синоптики прогнозируют сухую и жаркую погоду. Ночью столбики термометров покажут +6..+11 градусов. Днём жителей республики ожидает до +28.

По прогнозам синоптиков, среда, 6 июля, в Татарстане обещает быть без осадков. Ночью прогнозируется +6..+11 градусов. Днём потеплеет до +24.