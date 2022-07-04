В Татарстане мужчина затолкал в пакет дорогого бенгальского кота и выбросил его на помойку

Неизвестный живодер в Нижнекамске затолкал в пакет дорогостоящего бенгальского кола и выбросил его на помойку. Об этом рассказывают интернет-сообщества республики. Действия мужчины попали на видео, и кадры передадут полицейским.

"Особь недоделанная, та, что сегодня на улице Юности засунула бенгальского кота в черный плотный целлофановый пакет, завязала его и выбросила в мусорку, как тебя земля носит??? Сколько же ты над ним издевался, что бедный так истощен? Ты знай, что ничего тебя хорошего не ждет на белом свете и вспомнишь ты этот свой поступок, но будет очень поздно!!! Тебя засняли и материал передадим в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.