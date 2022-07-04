Фотограф заманил 23-летнюю модель в лес, привязал обнаженной к дереву и убил

Трагически оборвалась жизнь известной в Японии 23-летней модели Рины Арано. Ее обнаженное тело с признаками удушения нашли в лесу.

Рина жила в Токио, училась в медицинском колледже и подрабатывала моделью, причем, довольно успешно.

"Я всегда ношу длинные платья, и у меня высокий голос, как у персонажей из аниме", — цитируют ее слова японские СМИ.

Девушка внезапно пропала, а через три дня ее родственники обратились в полицию.

Две недели искали Рину, но безрезультатно. И вот тело ее нашли в лесу. Голая девушка была привязана к дереву.

скоре полиция арестовала 33-летнего Хироюки Санпея - фотографа. Его подозревают в том, что он удерживал Арано в своем загородном доме рядом с городом Хитатиота. Как рассказали близкие девушки, они познакомились в социальной сети. Санпей якобы увлекался фотографией и позвал девушку попозировать.

В смартфоне мужчины была найдена переписка с Арано и ее фотографии, на которых она скована наручниками. Санпей утверждает, что они были сделаны во время фотосессии, которая проходила с согласия модели.